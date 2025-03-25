Genel başkan yardımcısı kaya burada yaptığı konuşmada asrın felaketinde çok büyük yaralar alan Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkma sürecinde çok büyük destekleri olan KMTSO’ya teşekkür etti.

Genel başkan yardımcısı kaya kentteki bütün iş insanlarını tek çatı altında toplayarak sektörlerin yeniden faaliyetlerine başlamasında ön ayak olan başta KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu olmak üzere bütün oda yöneticilerine minnettar olduklarını ifade etti.

Başkan Buluntu’nun Kahramanmaraş iş dünyasında birlik ve beraberlik bağlarını çok iyi kurduğunu anlatan Genel Başkan Yardımcısı Kaya büyük yıkımlar yaşayan şehrin sürdürülebilir bir kalkınma hamlesini bu sayede yakaladığını dile getirdi.