Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ak Parti İl Başkanlığı İle Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Tarafından Koordine Edilen Depremde Ampute Edilen Vatandaşlar Ve Engelli Stk Temsilcileri İle Kahvaltı Programında Bir Araya Geldi.

İl Başkanı Fırat Görgel Genel Başkan Yardımcısı Kaya’ya Teşekkürlerini İletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör İse Yeni Kahramanmaraş’ı İnşa Ettiklerini Söyledi.

Tarım, Orman Ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirşici İse Genel Başkan Kaya’ya Fahri Hemşerilik Teklifinde Bulunarak Katılımlarından Dolayı Teşekkürlerini İletti.

Burada Konuşan Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Ak Parti'nin 11 Milyon Üyesiyle Büyük Bir Aile Olduğunu, Deprem Bölgesinde Çalışmaların Sürdüğünü Anlattı.

Kaya Konuşmasının Devamında Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu’ya Da Deprem Sürecinden Bu Güne Kadar Gösterdiği Gayretli Çalışmalarından Dolayı Teşekkür Etti.

AK Parti döneminde önemli projelere imza atıldığını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Sosyal devlet ilkesini AK Parti hayata geçirdi. AK Parti iktidara gelmeden önce engelliler evlerinde köşesine kapatılırken bugün hayatın içerisinde, hayatın her alanında engelli kardeşlerimize yer açtığımız bir Türkiye var. Olması gereken de bu. AK Parti öncesi dönemde yaklaşık 30'a yakın yerden evrak mühürletilerek insanlar sosyal yardım alıyordu. Şimdi, adeta kapı kapı dolaşan bir devletimiz var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ediyor. Bu kadar farklı bir dönüşüme Cumhurbaşkanımız liderliğinde imza atıldı. Yoksullukla mücadele edeceğiz diye yola çıkan AK Parti, arz odaklı hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahibi her vatandaşına ihtiyacı neyse ona yönelik hizmetlerini sunuyor."