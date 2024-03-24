AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı, partide dünden bugüne çeşitli görevlerde bulunan partililer için “Vefa İftarı” düzenledi.

İl başkanı Cüneyt Doğan’ın ev sahipliği yaptığı iftara AK Parti genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr.Tuba Köksal ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, İlçe belediye Başkan ve başkan adayları, davetliler ve partililer katıldı.

AK Parti genel Başkanvekili Mustafa Elitaş iftar programı sonrası Aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulundu.