Kahramanmaraş'ta bir araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.


Ekipler, uygulama noktasında durdurdukları bir otomobilde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, araçtaki 4 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.U. ve M.M, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt