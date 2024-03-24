Kahramanmaraş'ta bir araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, uygulama noktasında durdurdukları bir otomobilde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, araçtaki 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.U. ve M.M, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı.