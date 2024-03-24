Göksun Belediye Başkanı Aynı zamanda Cumhur İttifakı AK Parti Göksun Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun Aydın, Aksu TV Ekranlarında yayınlanan, Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün sunduğu Yerel Seçim 2024 programının Canlı Yayın konuğu oldu.

Başkan Aydın, 6 Şubatta meydana gelen asrın felaketi sırasında ve akabinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aydın, Belediyecilik anlayışı yol, su ve kanalizasyondan ibaret gibi görünse de yerel yönetimlerin her alanda var olması gerektiğini dile getirdi.