Türkiye Gençlik Vakfı geleneksel iftar programı düzenledi. Birlik ve beraberlik adına düzenlenen iftar programına yoğun katılım gerçekleşti.

Osman Sayın Spor Salonunda gerçekleşen iftar programında Ezan-ı Şerifin okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde Oruçlar açıldı.

Ramazanın manevi atmosferinde gerçekleştirilen program milli birlik ve paylaşma duygularını pekiştirdi.

KSÜ öğretim görevlisi ve Tügva Kahramanmaraş il temsilcisi Furkan Seyithanoğlu Aksu Haber’e yaptığı açıklamada, bizler bu tarz programlarla bir araya geldiğimiz zaman samimiyetimizin daha da pekiştiğini hissediyoruz ifadelerini kullandı.