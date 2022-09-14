Ziyaretleri kapsamında AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Kahramanmaraş’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında açıklanan sosyal konut projesinin çok önemli olduğuna da dikkat çeken genel başkanvekili kurtulmuş her zaman milletin hizmetkârı olduklarını ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'a AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Fethan Baykoç, AK Parti İstanbul Milletvekilli Hasan Turan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal, Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları ve ak kadrolar eşlik etti.