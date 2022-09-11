‘Altılı masa'yı kuran Kılıçdaroğlu, yavaş ve imamoğlu'nun önünü kestikten sonra kendi adaylığını gündeme getirdi. ancak diğer liderlerle adaylıkta uzlaşma çıkmadı.

Konuyla ilgili olarak ak parti grup başkanvekili mahir ünal aksu haber’e özel açıklamalarda bulundu.

HDP üzerinden CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan çatışmaya değinen Grup Başkanvekili Ünal açıklamasında altılı masayı eleştirerek iktidara bile hazırlanamayanların seçim kazanamayacağını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal altılı masanın 20 yıldır başarılı bir iktidar örneği göstererek milletin teveccühünü kazanan ak partiye saygı duymaları gerektiğini dile getirdi.