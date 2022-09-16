Burada Genel Müdür Beyit’ten tedavi süreci hakkında bilgiler alan Grup Başkanvekili Ünal ve beraberindekiler geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Aksu Haber’e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Genel Müdür Beyit’e acil şifalar dileyerek biran önce aramızda görmek istiyoruz ifadelerine yer verdi.

Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit ise AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal nezdinde geçmiş olsun ziyaretine gelen herkese teşekkür ederken bir teşekkürü de kendisini bu süreçte arayan soran ziyaret eden ve dualarıyla desteklerini eksik etmeyen herkese yaptı.