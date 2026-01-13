Spor 46 programının konuğu olan Akedaş İstiklalspor Kulüp Başkanı Gaffar Akarca nezdinde tüm kulüp camiasına başarı dileklerini ileten Başkan Gül, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş’ın ortak değeri olan İstiklalspor’un her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Şehrin takımına sahip çıkmanın, yalnızca sportif bir destek değil; aynı zamanda birlik ve beraberliğin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Başkan Gül, konuşmasında tüm Kahramanmaraşlılara da çağrıda bulunarak,

“Haydi Kahramanmaraş, takımına sahip çık! Bu takım hepimizin, bu başarı hepimizin olacak.” sözleriyle destek zincirinin büyümesi temennisinde bulundu.

Canlı yayında yapılan bu anlamlı bağış, Akedaş İstiklalspor’a moral ve motivasyon olurken; Kahramanmaraş’ta spora verilen değerin ve şehir bilincinin her geçen gün daha da güçlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.