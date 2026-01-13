Aksu TV ekranlarının ilgiyle takip edilen spor programı Spor 46, bu hafta da spor tutkunlarına dopdolu bir yayın sundu. Deneyimli spor spikeri Serdar Bursalı’nın enerjik sunumu ve akıcı anlatımıyla ekrana gelen program, futbolseverleri yine ekran başına kilitledi.

Programın bu haftaki konuğu, Kahramanmaraş AKEDAŞ İstiklal Spor Kulübü Başkanı A. Gaffar Akarca oldu. Canlı yayında samimi ve dikkat çeken açıklamalarda bulunan Başkan Akarca, geride kalan karşılaşmaları tek tek değerlendirerek takımın sahadaki performansına dair önemli bilgiler paylaştı.

İstiklal Spor’un ortaya koyduğu mücadeleci futbolun altını çizen Akarca, teknik heyet ve futbolcuların büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti. Takım içindeki birlik ve beraberliğin her geçen hafta daha da güçlendiğini ifade eden Akarca, hedeflerinin istikrarlı bir şekilde başarı grafiğini yukarı taşımak olduğunu vurguladı.

Taraftar desteğinin önemine de değinen Başkan Akarca, tribünlerdeki coşkunun futbolculara ekstra motivasyon sağladığını söyledi. Kulüp yönetimi olarak hem sportif hem de kurumsal anlamda sağlam adımlar attıklarını dile getiren Akarca, İstiklal Spor’un Kahramanmaraş’ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini ifade etti.