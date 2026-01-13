Saldırıda, Acun ve kursun güvenlik görevlisi O.Ç. (35) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Acun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan güvenlik görevlisi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Acun'un cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Polis, saldırının şüphelisi 3 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Taraflar arasında husumet bulunduğu öğrenildi.