24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M.Burak Gül, basının önemine dikkat çekti. Başkan Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Basın, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Kamuoyunu doğru, tarafsız ve ilkeli bir şekilde bilgilendirmek adına gece gündüz demeden görev yapan basın mensuplarımız, milletimizin gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili olmuştur. Özellikle dijitalleşmenin hız kazandığı, bilgi kirliliğinin yaygınlaştığı günümüzde, basının doğru ve güvenilir habercilik anlayışıyla hareket etmesi her zamankinden daha da büyük önem taşımaktadır.”

“Şehrimizin gelişiminde basınımızın katkısı çok önemlidir.”

Kahramanmaraş’ta görev yapan yerel ve ulusal basın emekçilerinin özverili çalışmalarının önemli olduğunu belirten Gül; “İlimizin gelişiminde, tanıtılmasında, sorunlarının çözümünde basınımızın katkısı büyüktür. Vatandaşlarımızla, yöneticiler arasında köprü kuran, mesleki sorumluluğunun bilinciyle hareket eden tüm gazetecilerimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, basın mensuplarımızla, güçlü bir iletişim ve iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

24 Temmuz’un aynı zamanda basında sansürün kaldırıldığı tarih olduğuna dikkat çeken Başkan Gül, “Basın özgürlüğü, ifade hürriyetiyle birlikte demokratik toplumların temel taşlarından biridir. Ancak özgürlük; doğru, tarafsız ve ilkeli yayın anlayışından taviz vermeden, sorumlulukla görev yapmakla anlam kazanır. Bu anlayışla görev yapan tüm gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; meslek hayatlarında sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.