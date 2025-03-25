AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Medya Buluşması, şehirde görev yapan basın mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Sahur programında, Kahramanmaraş’ın güncel projeleri ve şehrin geleceğine dair önemli konular masaya yatırıldı.

Sahur programına, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Vekili Mustafa Evliya ve AK Parti İlçe teşkilat üyeleri katıldı.

Katılımcılar, şehrin kalkınması için çözüm arayışlarını ve projeleri detaylı bir şekilde ele aldı. Programda, Kahramanmaraş’ın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik atılacak adımların yanı sıra, vatandaşların beklentileri ve ihtiyaçları da değerlendirildi.