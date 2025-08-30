AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 30 Ağustos Zaferi, sadece bizim tarihimizin değil, dünya tarihinin de en önemli dönüm noktalarındandır. Bu önem, zaferimizin, yalnızca bize özgü olmasının yanında; tüm mazlum milletlere, hatta insanlığa, özgürlüğe ve kurtuluşa, başı dik, onuruyla yönelişin ilk örneği olmasıdır.

Milletimiz; 30 Ağustos Zaferi ile tüm insanlığa, insanca yaşamanın ancak özgür, bağımsız ve egemen bir millet olmakla gerçekleşebileceğinin en güzel örneğini vermiştir.

Üzerinde başımız dik, onurumuzla, bağımsız yaşama kararlılığında olduğumuz bu toprakları bize vatan yapmak için can veren kahramanlarımızın bizlere bırakmış oldukları sorumluluğun bilincindeyiz.

Dünya tarihine damgasını vuran bu zaferin mirasçısı olarak bizler; ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Vatanımızın milletimizle birlikte bölünmez bütünlüğünün ve kardeşliğimizin zedelenmesine asla izin vermeyeceğimizin de bilinmesini istiyoruz.

Vatanımızın bağımsızlığı ve Milletimizin birliği uğruna verilen İstiklal Mücadelemizin kazanıldığı, anlamlı zaferin 103.Yıl dönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun.

M.Burak GÜL

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı