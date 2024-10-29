AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M.Burak GÜL;

''Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 101.Kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyor, şan ve şeref dolu tarihimizden aldığımız azim, cesaret ve güçle Cumhuriyetimizin 101.Yılına birlikte yürümenin coşkusunu yüreklerimizde hissederek, Türkiye Yüzyılını inşa etmek için çalışıyoruz.

Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, saygı ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 101.Yılını Kutluyoruz.''