AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M.Burak Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda; bayramların kardeşliği, paylaşmayı ve dayanışmayı güçlendiren müstesna zamanlar olduğuna dikkat çekerek, Türk Milletinin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Başkan Gül; Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletin hizmetkârı olmaktan onur duyduklarını belirten Başkan Gül, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar, milletimizin birlik ve beraberlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği, kardeşliğin, muhabbetin, merhametin ve yardımlaşmanın zirveye ulaştığı mübarek zamanlardır. Kurban Bayramı da, hem manevi dünyamızı zenginleştiren hem de sosyal dayanışmamızı pekiştiren en özel günlerden biridir. Bu anlamlı günlerde büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını almak, küçüklerimizin gönüllerini kazanmak ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak, kültürümüzün ve inancımızın bizlere yüklediği sorumluluklardır.

“Bayramların taşıdığı umut ve diriliş ruhu, mücadelemize güç katıyor”

Biz AK Parti teşkilatları olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde milletimizle aramızdaki gönül bağını daha da güçlendirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu topraklarda birlik ruhunu diri tutmak, her bir ferdimizin refahını artırmak ve Türkiye’yi daha güçlü yarınlara taşımak için gayret ediyoruz.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışını merkeze alarak Kahramanmaraş’ımızda da her vatandaşımızın derdiyle dertlenmeye, her talebine kulak vermeye gayret ediyoruz. Asrın felaketinin ardından gösterdiğimiz dayanışma ruhu, milletimizin ne denli büyük bir yürek taşıdığını bir kez daha ortaya koymuştur.

Kahramanmaraş’ımızın yeniden imarı ve ihyası için devlet, millet el ele vererek yürüttüğümüz çalışmalar, bayramların taşıdığı umut ve diriliş ruhuyla daha da güç kazanmaktadır. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin bir daha böyle acılar yaşamaması en büyük temennimizdir.

“En kalbi duygularımla bayramınızı tebrik ediyorum”

Kurban Bayramı’nın; barışın, kardeşliğin ve huzurun hâkim olduğu bir iklimin inşasına vesile olmasını diliyorum. Bayramda yola çıkacak vatandaşlarımıza da dikkatli olmalarını, trafik kurallarına riayet etmelerini özellikle hatırlatmak isterim. Her şeyden önce sağlık ve güvenlik, sevdiklerimizle nice bayramlara kavuşabilmenin anahtarıdır.”

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, mesajının sonunda bayramların tatil değil, bir muhasebe ve yenilenme vesilesi olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik ruhunun daim olması temennisinde bulundu.

Başkan Gül; “Bayramlar millet olma şuurunu yeniden diri tutan kıymetli zamanlardır. Rabbim bu bayramı; ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getiren, mazlum coğrafyalara, zulüm gören müslüman kardeşlerimize huzur getiren, umut dolu bir başlangıç kılsın.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.