AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M.Burak Gül, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ramazan ayının, manevi atmosferiyle gönülleri huzurla doldurduğunu vurgulayan Gül, “Ramazan-ı Şerif’i geride bırakırken, Ramazan Bayramı’nın getirdiği sevinci ve barışı hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, sadece sevdiklerimizle bir arada olmanın değil, aynı zamanda insanlık için barış, huzur ve dayanışma dileklerimizi yinelediğimiz çok özel zamanlardır. Kültürümüzdeki derin anlamıyla bayramlar, insanları birleştirir, birbirimize olan bağlılığımızı artırır.” ifadelerini kullandı.

Gül, dünyada zulme uğrayan mazlumlara olan duyarlılığına da değinerek, “Bayramı coşku içinde kutlasak da kalbimiz, dünyanın çeşitli bölgelerinde acı çeken kardeşlerimizle birlikte atıyor. Özellikle Gazze’deki, Filistin’deki kardeşlerimiz, saldırıların yanı sıra açlık, susuzluk ve hastalık gibi zorlayıcı şartlarla mücadele ediyor. Türkiye olarak, her zaman olduğu gibi bu zor günlerinde Filistin halkının yanındayız ve zulmün son bulması için gereken her adımı atmaya devam edeceğiz.” dedi.



“Ailelerimizle birlikte olmanın huzurunu yaşamalıyız.”

2025 yılının Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatan Gül: Aile olmanın önemine vurgu yaparak, “Bayramlar, aile olmanın kıymetini bir kez daha hatırlatan müstesna zamanlardır. Bizleri bir araya getiren, değerlerimizi ve sevgimizi pekiştiren bu özel günlerde, ailelerimizle birlikte olmanın huzurunu yaşamalıyız. Bu bayramı, Büyük Türkiye Ailesi olarak dayanışma içinde kutlayarak, birlikte daha güçlü bir geleceğe doğru adım atmalıyız” diye konuştu.

Trafikte güvenliği ön planda tutarak, bayram süresince yola çıkacak vatandaşlara da seslenen Gül, “Bayramda yollara çıkacak tüm vatandaşlarımıza kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Lütfen trafik kurallarına uyalım, sevdiklerimize güvenli bir şekilde kavuşalım. Her birimiz, bayramın huzurunu güven içinde yaşamalıyız” ifadelerini kullandı.

Gül, mesajını şu şekilde tamamladı: “Allah’tan, Ramazan Bayramı’nın, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın, sağlık, mutluluk ve bereket dolu geçmesini diliyorum.”