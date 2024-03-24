AK Parti'nin Kahramanmaraş kadroları, geleneksel vefa iftarında bir araya geldi.

Partinin il ve ilçe yöneticileri, teşkilat mensupları ve üyeler, Ramazan ayının maneviyatını paylaşmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla bu özel etkinlikte buluştu.

AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan’ın ev sahipliği yaptığı Vefa iftarına ak kadrolar yoğun katılım gösterdi.

İftar programına katılmak için Kahramanmaraş’a gelen AK Parti genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, katılımcılara hitap ederek “AK Partinin her kademesinde canla başla çalışan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Düzenlenen iftar programında katılımcılara hitap eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ise AK Partinin her kademesinde görev almak, siyaset yapmak bir ayrıcalıktır. Çünkü bizim partimiz ülkeye hizmet etmek amacıyla kurulmuş, derdi davası Türkiye olan bir partidir.” İfadelerini kullandı.