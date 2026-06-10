Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başta olmak üzere çok sayıda teşkilat mensubu ve partili katıldı.

Toplantıya il ve ilçe teşkilatları, belediye başkanları, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Salonu dolduran katılımcılar, yapılan konuşmaları dikkatle takip ederken program boyunca sık sık alkışlarla destek verdi.

TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI

Programda teşkilat faaliyetleri değerlendirilirken, Kahramanmaraş özelinde yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler ele alındı. Katılımcılar, şehirdeki siyasi ve hizmet süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

VAHİT KİRİŞCİ’DEN “TÜRKİYE YÜZYILI” VURGUSU

Kürsüye çıkan Vahit Kirişci, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Kirişci, Kahramanmaraş’ın yeniden ihya ve inşa sürecinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, şehrin her alanda daha güçlü bir geleceğe hazırlandığını ifade etti.

BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJLARI

Toplantı boyunca birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı. Teşkilat mensuplarının görüş ve önerileri de dinlenerek değerlendirmeye alındı.

Toplantı, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve teşkilat mensuplarının karşılıklı istişareleriyle sona erdi.