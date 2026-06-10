AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti İl Başkanı M. Burak Gül, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hem deprem sonrası yürütülen çalışmalar hem de Türkiye'nin güvenlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deprem Sonrası Yeniden İnşa Süreci Değerlendirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirten Bakan Güler, şehirde devam eden konut ve iş yeri projelerine dikkat çekti. Depremzedelerin kalıcı ve güvenli yaşam alanlarına kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Güler, teslim edilen ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgiler paylaştı.

Bölgesel Risklere Dikkat Çekti

Konuşmasında Türkiye'nin çevresinde yaşanan gelişmelere de değinen Güler, yakın coğrafyada artan güvenlik tehditlerinin yakından takip edildiğini söyledi. Türkiye'nin milli güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.

Teşkilat Mensuplarıyla Buluştu

İl Danışma Meclisi Toplantısı kapsamında teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Bakan Güler, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Programda partinin yerel çalışmaları, şehirde devam eden yatırımlar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler de ele alındı.

Toplantı, teşkilat mensuplarının görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.