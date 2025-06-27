AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları tarafından, koruyucu aile farkındalığını artırmak amacıyla program gerçekleştirildi. “Kalbimizde Bir Çocuk Büyütelim mi?” sloganıyla düzenlenen programda, koruyucu aile olmanın önemi vurgulandı.

Program kapsamında uzmanlar tarafından katılımcılara koruyucu ailelik süreci, çocukların uyum süreçleri ve destek mekanizmalarına ilişkin bilgiler aktarıldı. Koruyucu aile olmanın bir çocuğun hayatına umut, sevgi ve sıcak bir yuva sunmak açısından taşıdığı değer anlatıldı.

Katılımcılara hitap eden AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, koruyucu aile olmanın toplumsal sorumluluk açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı

Etkinliğin sonunda AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. M. Burak Gül, yaptığı değerlendirmede koruyucu aile modelinin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Program kapsamında, koruyucu aileler ile gönüllüler bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı ve programa katılan koruyucu ailelere günün anısına çiçek takdim edildi.