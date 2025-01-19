AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları’nın 7. Olağan Kongresi, büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Kadınların aktif siyasetteki rolünü güçlendiren bu önemli etkinlikte, İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine Asuman Yavuz seçildi.

Kongreye, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel başta olmak üzere, Milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, belediye başkanları, teşkilat üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahramanmaraş’taki AK Parti teşkilatının birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini vurgulayan konuşmacılar, kadın kollarının siyasi çalışmalardaki önemine dikkat çekti. Seçilen yeni başkan Asuman Yavuz, teşekkür konuşmasında "Kadınların siyasetteki etkisini artırarak daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.