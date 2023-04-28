28. Dönem Milletvekilliği Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Sayılı Günler Kala Ak Kadrolarda Her Zaman Olduğu Gibi Yine Sahada Vatandaşının Yanında Olmaya Devam Ediyor.

Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mevlüt Kurt Seçim Çalışmaları Kapsamında Sahada Vatandaşlarla Bir Araya Gelmeye Devam Ediyor.

Aday Kurt Ziyaretleri Kapsamında Kahramanmaraş Barosu, Beşir Derneği, Ptt Başmüdürlüğünü Ziyaret Ederek Necmettin Erbakan Bulvarındaki Esnaf Ve Vatandaşların Sorun Ve Taleplerini Dinledi.

Ziyaretleri Sonunda Açıklamalarda Bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mevlüt Kurt Hep Birlikte Kahraman Şehrin İhya Ve İnşası İçin Canla Başla Çalışacaklarını İfade Etti.