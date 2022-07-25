Kavaktepe Mahallesinde yapılan buluşma programında konuşan Özdemir bölge tarımı için hayati önem taşıyacak olan Kavaktepe Barajı’nın 2023 yılı yatırım programına alınacağını söyledi.

Karahasan aşiretinin birbirine olan bağlılığının örnek alınacak türden olduğunu belirten Özdemir yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün buraya AK Parti Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve İl Başkanımız Fırat Görgel ile birlikte gelecektir. Dün planlamasını yapmıştık ama maalesef yedi güzel adamların sonuncusu olan Rasim Özdenören vefat etti. Grup başkanvekilimiz ve büyükşehir belediye başkanımız cenaze töreni için şehrimizden ayrılmak zorunda kaldı. Onların da selamını getirdim. Burada yapılan toplantıda arkadaşlarımız en önemli iki beklentiyi ilettiler bana. Birisi Kavaktepe Barajı. Yıllardır kronik hale gelmiş, yapıldı yapılacak diye konuşulmuş ama bir yere gelmemiş. Biz bütün milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve il başkanımızın katılımıyla sayın bakanımızla toplantı yaptık. Orada üç önceliğimiz vardı. Kahramanmaraş’ın içme suyu ile Adatepe ve Kavaktepe barajları önceliklerimizdi. Kavaketpe barajının iki aşaması var. Biri baraj, diğeri de sulama hatları. Netice olarak her ikisinin de proje ihaleleri tamamlandı. Kasım ayında 2023 yılı bütçesi hazırlandığında bakanımız yatırım programına teklif edeceğini ve 2023 yılında yapımına başlanacağını söyledi. Geç kalmış olunsa da 2023 yılında ihalesini yapacağız. Karahasanuşaklıların bir kültür konağı taziye evi gibi bir talepleri var, bunu da büyükşehir belediye başkanımızla görüşeceğiz” diye konuştu.

Programa katılan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de konuşmasında Karahasanlıların birlik ve beraberlikle hareket etmesinin örnek alınacak bir davranış olduğunu söyledi.