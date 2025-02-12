Konuşmasında, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümüne de değinen Köksal, kentin ulusal mücadeledeki yeri ve önemini vurguladı. Kahramanmaraş’ın tarih boyunca gösterdiği kahramanlıklarla ülkenin bağımsızlık mücadelesindeki mihenk taşlarından biri olduğunun altını çizdi.

Milletvekili Köksal, Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Yılmadan, bıkmadan, yorulmadan Kahramanmaraş’ın yeniden ihyası için çalışacağız. Şehrimizin hak ettiği değeri bulması ve daha güçlü bir şekilde geleceğe hazırlanması için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi.

Köksal’ın konuşması, TBMM Genel Kurulu’nda büyük ilgi görürken Kahramanmaraş’ın hem geçmişi hem de geleceği için duyulan sorumluluğu bir kez daha gözler önüne serdi.