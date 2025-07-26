AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, Aksu TV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Köksal, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin “Cumhurbaşkanımızın konuşmasında duygulandık, artık yön veren taraf biziz” ifadelerini kullandı. Şehit ailelerinin acılarına yakından tanıklık ettiğini belirten Köksal, “Bu süreç, güçlü devlet olmanın bir göstergesidir. Hiçbir şekilde taviz yok” dedi.

Yerel gündeme dair konuşan Köksal, Kahramanmaraş’ta yaşanan su kesintileriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, Kılılı Barajı'ndan yeni isale hattıyla yaklaşık 250 bin kişinin su ihtiyacının karşılanacağını belirtti. Altyapı çalışmalarının deprem sonrası artan nüfusa göre planlandığını vurgulayan Köksal, “Su sorunu bu yaz son kez yaşanacak” dedi.

KYK yurtlarına dair soruları da yanıtlayan Köksal, “Yeni yurt inşaatları hızla sürüyor, özellikle kız öğrenciler için özel hassasiyet gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Spor yatırımlarına da değinen Köksal, Kahramanmaraş’a yapılacak yeni stadyum ve gençlik merkezleriyle ilgili desteklerinden dolayı bakanlıklara teşekkür etti.