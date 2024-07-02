. Bu kapsamda Milletvekili Köksal, Kahramanmaraş merkezde seçilen kadın muhtarları ziyaret ederek onlara hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Milletvekili Dr. Tuba Köksal, kadın muhtarları ziyaret ederek onların çalışmalarına destek vermek, sorunlarını dinlemek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretler, kadınların yerel yönetimlerde daha aktif rol almasını teşvik etmek ve onların toplumsal hayatta daha fazla yer almalarını sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Köksal, ziyaretleri sırasında kadın muhtarlarla birebir görüşerek, onların istek ve taleplerini dinledi.

Ziyaret edilen kadın muhtarlar, Milletvekili Dr. Tuba Köksal’ın kendilerini ziyaret etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Muhtarlar, "Sayın Milletvekilimizin bizleri ziyaret etmesi, çalışmalarımıza olan inancımızı ve motivasyonumuzu artırıyor. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, muhtarlar mahallelerindeki sorunları ve projelerini Köksal’a aktarma fırsatı buldular.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, şehrin sorunlarını gündeme taşıma ve çözüm bulma çalışmalarının yanı sıra, kadın muhtarlarla gerçekleştirdiği ziyaretlerle onların yanında olduğunu ve destek verdiğini bir kez daha gösterdi. Kadın muhtarların yerel yönetimlerdeki rolünün önemini vurgulayan Köksal, ziyaretler sırasında gösterilen misafirperverlik ve samimiyet için teşekkür etti.

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Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt