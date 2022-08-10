Ziyarette Öçal, Elbistan belediye başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan ilçe başkanı Ahmet Tıraş ve parti teşkilatı eşlik etti.

Milletvekili Habibe Öçal, ilçe de yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgiler aldı.

İncelemeler sonrasında konuşan AK Parti Elbistan ilçe başkanı Ahmet Tıraş “Milletvekilimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

Elbistan belediye başkanı Mehmet Gürbüz ise yaptığı açıklamada “Her daim yanımızda olan ve isteklerimize anında cevap vermek için gayret eden sayın vekilimize teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Habibe Öçal ise “Elbistan ilçemizde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledik” diye konuştu.