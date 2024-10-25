AK Parti Genel Kurulunda konuşan Kahramanmaraş milletvekili Tuba Köksal, Kahramankazan’daki TUSAS tesislerine yapılan hain saldırıyı lanetleyerek, “Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bugün burada sadece bir milletvekili olarak değil depremin ilk gününden itibaren bölgede bulunan ve nasıl büyük bir devlet olduğumuza şahit olan bir vatandaş olarak da konuşmak istiyorum.” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili DR. Tuba Köksal, AK Parti Genel Kurulunda söz aldı.

Milletvekili Köksal Partisinin genel kurulundaki konuşmasında 6 Şubat’ta 7.7 ve 7.6 olmak üzere dünya tarihinde benzeri görülmemiş iki büyük depremle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Köksal konuşmasının devamında ise; “Deprem etkileri itibarıyla ülkemizde 120 Bin kilometrekare alanı, 11 ili ve 14 milyon insanımızı; dolayısıyla tüm Ülkemizi etkilemiş ve derinden sarsmıştır. Depremin ağır yaşandığı 4 il ve 2 ilçemizde devletimizin tüm kurumları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve kararlı duruşu ile yaraları sarmak için fedakârca ve azimle çalışmıştır ve çalışmaktadır. Bölgede 650 Bin personeli ile kurumlar adeta bir seferberlik ruhu ile vatandaşa hizmet etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız depremin ilk gününden itibaren evleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşlarımızın hak sahibi olarak değerlendirileceğini ifade etmiş ve tüm çalışmalar da bu yönde olmuştur. Bugüne kadar 102 Bin hak sahibinin konutları teslim edilmiştir.

Bu senenin sonunda 200 Bin konutun hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmesi planlanmıştır. 2025 Şubat ayında ise tüm konutların ihale süreci tamamlanarak 2025 yıl sonu itibariyle tüm konutların teslimi tamamlanmış olacaktır.

Deprem bölgesinde sağlık yatırımları çerçevesinde; 11 hastane 1.278 yatak kapasitesi ile tamamlandığını dile getiren Milletvekili Köksal inşaatı devam eden 21 hastane projesinin tamamlanmasıyla 2637 yatak kapasitesi vatandaşımızın hizmetine sunulacağını ifade etti.

Milletvekili Köksal konuşmasını şöyle sürdürdü:

Toplam 13 hastane yatırım projesi ise devam etmektedir. Deprem bölgesinde deprem sonrası 7 adet Aile Sağlığı Merkezi binası tamamlanmıştır. 33 adet 1. Basamak sağlık tesisi inşaatı ise devam etmektedir.

Arazi işlemleri tamamlanıp projesi çalışılan 182 adet Aile Sağlığı Merkezi bulunmakta olup, projeleri tamamlanır tamamlanmaz ihale süreçleri başlayacaktır. Ayrıca 60 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu projeleri ise hazırlanmaktadır.

Tüm bu çalışmalar yapılırken, sağlık kuruluşlarımızın ilgili birimleri Konteyner Kentlerde, hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerini kesintisiz sunmaktadır.

Depremin ilk günlerinde hayal edemediğimiz noktaya çok şükür bu memleketin evlatları sayesinde geldik. Deprem şehirlerimizi sadece bugünü değil, tüm yapıları ve ilgili kurumları itibarıyla onlarca yıl sonrasını düşünerek, adeta dantel gibi işleyerek, inşa ve ihya faaliyetlerini yürütmekteyiz.

Aile ve toplum üzerinde maddi ve manevi kayıplara sebep olan iki büyük depremin yaralarını sarmak için laf üretmek yerine sahada her gün durmaksızın çalışan; başta içişleri bakanlığı ve sağlık bakanlığı personelleri olmak üzere tüm kurumlarımızın görevlilerine, ailelerimizin yeniden sıcak yuvalarına kavuşması için devletin tüm imkanlarını vatandaşlarına seferber eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve evlerin tamamlanması için azami gayret gösteren başta Murat Kurum Bakanımız olmak üzere, çalışmalarda yer alan mimarından boyacısına, polisinden aile destek personeline tüm ekiplere teşekkür ederiz…” ifadelerini kullandı.