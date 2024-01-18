6 Şubat’ta yaşanan ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da ağır hasar alan Elbistan F tipi cezaevi boşaltılarak yıkılmıştı.

Mahkumların çevre illerde bulunan cezaevlerine nakillerinin yapılmasının ardından cezaevi personeli için merakla beklenen süreç AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt tarafından duyuruldu.

Milletvekili Kurt projedeki süreci ve gelinen son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, Elbistan Ceza İnfaz Kurumu'nun proje bedeli, 2 milyar 270 milyon lira olarak belirlendi. 88 bin 750 metrekarelik alana sahip olacak cezaevi kompleksi, 1586 kişilik L tipi kapalı ve 480 kişi kapasiteli açık cezaevinden oluşacak.

Elbistan Ceza İnfaz Kurumu'nun 2 milyar 270 milyon liralık bütçeye sahip olacağının bilgisini veren Milletvekili Kurt, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalandığı 2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazetede yayımlandı. Elbistan Ceza İnfaz Kurumu yapım işi 2024 yılı içerisinde Adalet Bakanlığımız tarafından projesi tamamlanarak inşaat ihalesi yapılacaktır" dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Milletvekili Kurt, “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda Kahramanmaraş’ımız için var gücümüzle çalışacağız. Elbistan’ımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadeleri yer aldı.

