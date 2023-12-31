AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, beraberindeki heyetle birlikte Afşin’de bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Bu kapsamında Afşin Belediyesi’ni ziyaret eden milletvekili Kurt, belediye başkanı Mehmet Fatih Güven’den deprem sonrası ilçedeki son durum hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Mevlüt Kurt ve beraberindeki heyet, Çekmeköy Konteyner Kentte bulunan vatandaşlarla ve kütüphanede ders çalışan çocuklarla bir araya geldi.

Türk Kızılay Afşin İlçe Başkanlığı’nda giyim ihtiyacı bulunan vatandaşlara giyim yardımı programına da katılan milletvekili Mevlüt Kurt, depremzede çocuklarla yakından ilgilendi.

AK Parti Afşin İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret eden milletvekili Mevlüt Kurt, İlçe Başkanı Burhan Karabulut’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Partililerle bir araya gelen Kurt, Kahramanmaraş’ın Türkiye’de AK Parti’ye en çok oy veren birinci il olması için çalışmalarının aralıksız sürmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Afşin programına Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı, AK Parti Afşin Kadın Kolları Başkanı Güleser Keleş Ermurat ile partililer katıldı.