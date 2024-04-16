11 ilde yıkıma neden olan ve ekonomiye maliyeti 100 milyar doları aşan felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken, deprem illerinde uygulanan Maliye ve SGK'ya yönelik yükümlülükleri kapsayan “Mücbir Sebep Hali” uygulaması 30 Nisan 2024 Salı günü sona eriyor.

Deprem izlerinin halen sürdüğü Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Nurdağı ve İslahiye’de Mücbir Sebep Hali’nin ötelenmesine ilişkin somut bir adım atılması gerektiği sık sık gündeme gelirken, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin’den açıklama geldi.

Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerimizin neticesinde; Mücbir sebep hali son kez Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Nurdağı ve İslahiye’de son kez uzatılacak.

Bugüne kadar olan yapılandırmaların taksitlendirilmesi TBMM’nin takdirine sunulacak. Açıklama, Nisan ayı içerisinde Bakanlık makamı tarafından yapılacak” sözlerini kaydetti.