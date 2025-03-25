Başta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve diğer siyasi temsilcilerin büyük ilgi gösterdiği iftar programına Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri de katılım sağladı.

Burada ilk olarak kürsüye gelen TBMM Tarım Ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci şehrin depremlerin ardından birlik ve beraberlikle yeniden ayağa kalktığını ifade etti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin birer selamlama konuşması yaparak Kahramanmaraş’ın topyekün yeniden ayağa kalktığına dikkat çektiler.