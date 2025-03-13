AK Parti Kahramanmaraş Milletvekillerinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığı görüşmelerin ardından şehir genelinde toplam 190 konutun inşa edileceği duyuruldu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Adalet Bakanı Tunç’u makamında ziyaret ederek, Kahramanmaraş’ın güncel sorunları ve bölgesel ihtiyaçları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, Kahramanmaraş’taki adliye ve hukukla ilgili sorunlar ele alınırken, bölgenin ihtiyaçları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Bu kapsamda, Kahramanmaraş’ta görev yapan adalet çalışanları için yapılması planlanan konut projeleri de gündeme geldi. Bu konuda yapılan görüşmelerin ardından, Kahramanmaraş’a toplamda 190 adet adalet konutunun inşa edileceği duyuruldu. İnşa edilecek konutlar, Kahramanmaraş’ın farklı ilçelerine dağıtılacak. Merkez ilçeye 116, Afşin’e 12, Andırın’a 6, Elbistan’a 34, Göksun’a 6 ve Pazarcık’a 16 konut yapılacak.

Bu proje, adalet çalışanlarının modern ve sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmalarını sağlayarak, bölgede daha etkin ve verimli adalet hizmetlerinin sunulmasına katkı sunacak.