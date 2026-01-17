Programda yapılan açıklamalarda, AK Parti’nin Türkiye genelinde üye sayısının 11 milyon 550 bine ulaştığı ifade edilirken, Kahramanmaraş’ta ise 2025 yılı içerisinde 16 bin 672 yeni üyenin partiye kazandırıldığı belirtildi. Bu rakamların teşkilatın sahadaki aktif çalışmaları ve vatandaşlarla kurulan güçlü bağın bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Basın buluşmasına; TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut ile ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen program, 2026 yılına yönelik hedeflerin paylaşılması ve basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.