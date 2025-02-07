AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti İl Başkanı Burak Gül Ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Şairler tepesinde basın ve medya buluşması adıyla gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Ak Parti İl Başkanı Burak Gül yaptı.
Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin Kahramanmaraş’ta merak edilen yatırımlar hakkında basın mensuplarına bilgiler vererek onların sorularını cevaplandırdı.