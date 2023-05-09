14 Mayıs Seçimlerine Sayılı Günler Kala Ak Kadrolar Hasada Vatandaşının Yanında Olmaya Devam Ediyor.
Bu Kapsamda İlçe Ve Esnaf Ziyaretlerini Aralıksız Sürdüren Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mehmet Şahin, Esnaf Ziyaretini Küçük Sanayi Sitesi İle Sürdürdü.
Aday Şahin, Ziyaretleri Kapsamında Küçük sanayi sitesi esnafı ve buradaki vatandaşları ziyaret ederek 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi.
Ziyaretler Sonunda Aksu Habere Açıklamalarda Bulunan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mehmet Şahin Millet İttifakına Karşın Vatandaşın Kararının Artık Netleştiğini Belirterek 14 Mayısta Milletin Sandıkta Onlara Cevabını Vereceğini Belirtti.