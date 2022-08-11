AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Şems SEZAL ile birlikte İlk olarak Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’u makamında ziyaret ettiler. İlçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. Birlikte fikir alış verişinde bulunuldular.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ‘u ziyaretinin ardından, Milletvekili Ahmet ÖZDEMİR, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Şems SEZAL, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ ve AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin OKUMUŞ ile birlikte SMA hastası Yusuf Baran KORKMAZ'ın ailesini ziyaret ettiler.

Ziyarette; Milletvekili Ahmet ÖZDEMİR, KORKMAZ ailesine; Belediye Başkanımız Osman OKUMUŞ ile birlikte devletimizin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, Yusuf Baran için maddi manevi her anlamda destek olacağız, ifadelerini kullandı.

Ardından ise, İstiklâl Caddesi üzerindeki Esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundular.

Esnaf ziyaretlerinin ardından, Türkoğlu ilçesindeki faaliyet gösteren STK temsilcileri ile bir araya gelerek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile istişare ve değerlendirme toplantısı yaptılar.

STK temsilcileri ile yapılan toplantının ardından, Göllühöyük mahalle sakinleri ile bir araya gelerek istek ve taleplerini dinlediler.

Göllühöyük Mahallesi ziyaretleri sonrasında, Türkoğlu İlçesinin bereketli topraklarında üretilen Hacıbebek mahallesindeki, Ökkeş KAÇAR’a ait domates kurutma tesisini ziyaret ettiler.

Domates kurutma tesisi ziyaretlerinin ardından, Hacıbebek ve Dedeler mahallesi sakinleri ile bir araya gelindi. Burada Milletvekili Özdemir ve Başkan Okumuş, Mahallelere, ilçeye ve ülkemize yapılan çalışmalar ve projeleri mahalle sakinlerine anlatarak, vatandaşların istek ve taleplerini dinlediler.

Ardından ise, İlçenin cazibe merkezi yerlerinden olan 400 dönümlük Şekeroba Millet Bahçesini yerinde incelediler.

Tüm ziyaretlerin sonrasında ise Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet ÖZDEMİR, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcımız Şems SEZAL, Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman OKUMUŞ, İlçe Başkanımız Feyzettin OKUMUŞ ve teşkilat üyelerinin katılımıyla AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanlığında düzenlenen Ağustos ayı İlçe danışma toplantısına katılarak değerlendirme ve istişarelerde bulundular.

Özdemir yapmış olduğu konuşmada; Türkoğlu İlçemizi ziyaretlerde bulunduk, çok güzel değerlendirmeler, teveccühler aldık. Büyükşehi r belediyemiz ve Kaski ile ilgili bazı taleplerimizi aldık. Ben şunu gördüm, bir yerde belediye insanların yaşamını kolaylaştırmışsa o yerde siyaset geri planda kalıyor. Türkoğlu’nda yapmış olduğumuz ziyaretlerde de hükümetimizden şikayet edecekleri bir konu görüşmedik. Hiç öyle bir şikayet almadık. Anlıyorum ki AK Partinin bu konuyu çözümü konusunda yeteri kadar adım attığını ve çaba gösterdiğine dair vatandaşlarımızda büyük bir inanç var. Bunların en büyük sebebi de Belediye Başkanlarımız. Bu nedenle Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’u çaba, azim ve gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum.

Başkanımız Osman Okumuş ise; Değerli, Vekilimiz Ahmet Özdemir ile birlikte bugün hizmetlerimizin yanı sıra Türkoğlu’muzun mahallelerinde ziyaretler gerçekleştirdik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yaşanabilir bir ilçe olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlçe Başkanımız Vekillerimiz ve ekibimizle uyum içerisindeyiz. Çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Diyerek ilçedeki çalışmaları anlattı.

AK Parti ilçe Feyzettin Okumuş ise; Milletimizin AK Partiye inancı ve güveni sonsuz, Üye sayısını %50 olarak artış sağlanmış durumda. Çalışmalarımız teşkilatımızın tüm kademelerinde durmadan yorulmadan gece gündüz demeden devam edecek ve daha da artacak. diyerek konuştu.