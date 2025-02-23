Kongrenin AK Parti için bir yenilenme ve güçlenme süreci olduğuna dikkat çeken Ünal, “Bu kongre, partimizin vizyonunu daha da ileri taşıyacak, Türkiye'nin geleceğine yönelik yeni hedeflerini belirleyeceğimiz bir dönemin başlangıcı olacak,” ifadelerini kullandı.

Ünal ayrıca, kongre sürecinin hem parti teşkilatlarının hem de Türkiye’nin siyasi geleceği açısından önemini vurgulayarak, bu dönemde birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, bugün Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi ve parti teşkilatlarının geniş katılımıyla Türkiye’nin geleceğine dair yeni hedeflerin belirleneceği önemli bir döneme kapı araladı.

AK Parti MKYK ‘da yeni dönemde Mahir Ünal tekrar listede yer aldı.