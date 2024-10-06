Seferberlik kapsamında, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, İstanbul'un çeşitli semtlerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerinde bulundu.

Mahir Ünal, sokak sokak, cadde cadde dolaşarak vatandaşlarla buluştu ve onların sorunlarını dinleyip görüş alışverişinde bulundu. Bu temaslar, parti içi sürecin planlanmasında önemli bir rol oynarken, AK Parti’nin toplumla kurduğu yakın bağların pekişmesini sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Buluşmaları'nın önemine dikkat çekerek, bu buluşmaların partinin yaklaşan kongre süreci öncesinde rehberlik edecek önemli bir fikir havuzu oluşturduğunu vurguladı.

Ünal Bu düsturdan yola çıkarak durmadan yorulmadan gönüllere dokunmaya devam edecek

Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu düsturundan yola çıkarak, vatandaşlarla kucaklaşmaya ve onların gönüllerine dokunmaya devam edeceklerini ifade etti. Ünal, seferberliğin bundan sonraki süreçlerde de hız kesmeden süreceğini ve AK Parti’nin vatandaşların sorunlarına çözüm üretme misyonuyla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.