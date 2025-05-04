64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, TV100 ekranlarında yayınlanan Talat Atilla ile Memleket programına konuk olarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ünal, programda DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatına ilişkin duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Önder’in Türk siyasetinde samimi ve özgün bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etti.

Programda Türkiye’nin terörle mücadelesi ve bölgesel istikrar konularına da değinen Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen sürecin artık bir devlet aklına dönüştüğünü ifade etti.