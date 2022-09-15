AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı, genişletilmiş il danışma meclisi toplantısını yoğun katımla gerçekleştirdi.
Kahramanmaraş’ın tüm ilçelerinden parti teşkilatlarının katıldığı toplantıda, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Ömer Oruç Bilal Debgici programı Aksu Haber’e özel değerlendirdi.