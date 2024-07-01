Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan: ''(Belediye başkanlarına) Kapınız ve sofranız daima vatandaşa açık olacak" ifadelerini kullandı.

Her an milletimizin içinde olacaksınız. İyi gününde kötü gününde milletin yanında olacaksınız. Yoksul gelip sizi bulmayacak siz gidip onları bulacaksınız. Ola ki utanıyordur, çekiniyordur. O anlatmadan anlayacaksınız. İstemeden gidip vereceksiniz. Sizden sadece size oy verenler değil o şehrin tüm sakinleri Allah razı olsun diyecek. Bizde ayrımcılık olmadı bundan sonra da olmaz. Sadece size oy verenlerin değil tüm şehrin başkanı olacaksınız. Seçkinlerin değil halkın belediye başkanı olacaksınız. Sesi çok çıkanların değil sessiz yığınların belediye başkanı olacaksınız. Hayata tutunma mücadelesi verenlerini gariplerin başkanı olacaksınız. Sizler aynı zamanda tarihi bir misyon da taşıyorsunuz.