AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi sonrası, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından parti genel merkezinin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İlk MKYK toplantısında tanışma ve değerlendirmelerin yapıldığını belirten Çelik, "Genel Başkan'ımızın, Cumhurbaşkan'ımızın, MKYK'mızın, ilk olarak verdiği görev ve altını çizdiği husus, Türkiye'yi, bizde olmayan, belediyecilik hizmeti alamayan yerlerle daha güçlü belediyecilik hizmetiyle buluşturmak üzere çalışmalara başlamak olmuştur. Muhalefet partilerinde değişim tartışmaları yapılırken ve bu değişim tartışmaları kavgayla, gürültüyle, kaosla yürütülürken AK Parti ve Cumhur İttifakı, hem toplumun istikrar talebini hem de değişim tartışmalarını kucaklayacak bir siyasi iradeyi ortaya koymayı sürdürmektedir" diye konuştu.

Bütün kongre ve MKYK'lerinin, tecrübenin ve istikrarın devamını sağlayan, değişimi kucaklayan bir denge içinde olduğunu vurgulayan Çelik, bütün MKYK'lerin ortak özelliğinin ise "kadınların siyasette daha güçlü şekilde yer alabilmesi, güçlü temsile sahip olmaları, gençlerin temsili ve AK Parti'nin bütün sosyolojik kesimleri kucaklayacak bir yayılma ve temsil içerisinde MKYK'sini oluşturup kongresini yapması" olduğunu söyledi.

"Bundan sonrası yerel seçimlere hazırlıktır"

Çelik, Erdoğan'ın kongre konuşmasında daha yaygın şekilde bu çalışmaları sürdürebilmek için Meclisten kısıtlı sayıda kişiyi MKYK'ye aldıklarını ve değişik toplum kesimlerinin temsiline odaklanan yaklaşımı benimsediklerini ifade ettiğini anımsatarak,"Bugün ilk MKYK ile bu süreç tamamlanmış bulunmaktadır. Bundan sonrası yerel seçimlere hazırlıktır, önümüzdeki günlerden itibaren." dedi.

MYK'da 14 isim yerini korudu

Genel Başkan Erdoğan'ın toplantının sonunda MKYK'nin içinden çıkan MYK üyelerini açıkladığını aktaran Çelik, "İki genel başkanvekilimiz var. Birinci Genel Başkanvekilimiz Efkan Ala, ikincisi Mustafa Elitaş." ifadelerini kullandı.

Çelik, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'nın Hayati Yazıcı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Sivil Toplumdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Çevre ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Genel Sekreterimiz Fatih Şahin."

AK Parti Sözcüsü görevini sürdüren Çelik, grup başkanı ve grup başkanvekilinin isimlerinin listelerde olmamasına ilişkin de "Grup başkanımız ve grup başkanvekillerimiz, MKYK'nın ve MYK'nın doğal üyesidirler. O sebeplerle listelerde görememişsinizdir, onlar görevlerine aynen devam etmektedirler. MKYK ve MYK toplantılarına aynen katılacaklardır." diye konuştu.

"Bütün birimler, yarın sabah itibarıyla görevlerine başlamış olacaklar"

İlerleyen günlerde ilk MYK toplantısını yapacaklarını belirten Çelik, "Ayda bir kere MKYK toplantımızı yapıyoruz. Bütün birimler yarın sabah itibarıyla görevlerine başlamış olacaklar. Devir teslim yapacak arkadaşlarımız devir teslimi gerçekleştirecekler. Şimdiye kadar görev yapan arkadaşlarımız çok kıymetli görevler icra ettiler, çok zor zamanlarda çok önemli işlere imza attılar. Hepsine de teşekkürlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Erdoğan'ın yakın zamanda Yüksek İstişare Kurulunu ilan edeceğini kongrede söylediğini aktaran Çelik, "Böylece bütün birimlerimiz açısından AK Parti, bu kongresini de gerçekleştirerek yerel seçime hazır hale gelmiştir. Önümüzdeki dönemde inşallah milletimizle daha çok buluşarak, Türkiye'yi, AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeleriyle daha büyük oranda buluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Her türlü sivil ölüm kaybına karşıyız"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çelik, Gazze şeridindeki olaylara ilişkin soru üzerine, "Birincisi, prensip olarak söyleyeyim, her türlü sivil ölüm kaybına karşıyız. Bu bakımdan hangi taraftan olursa olsun sivillerin kaybına yol açacak şiddetten uzak durulması gerektiğini ifade ediyoruz. İkincisi, olayı daha da tırmandıracak, daha çok kan dökülmesine yol açacak bir şiddet döngüsünün ortaya çıkmamasını temenni ediyoruz. Burada itidal önemlidir. Karşılıklı olarak şiddetin artırılmasının daha kötü, daha vahim sonuçları olacaktır." açıklamasında bulundu.

Bölgede müzakereye, diplomasiye dayanan barış ve huzur ortamının olması gerektiğini her zaman ifade ettiklerine dikkati çeken Çelik, "Şiddetin daha fazla tırmanmasından kaygı duyduğumuzu ifade ediyoruz. O sebeple bütün tarafları şiddeti daha da tırmandıracak adım atmaktan uzak durmaya davet ediyoruz. Çok yakından takip ediyoruz, sürekli bilgi alıyoruz. Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili bütün birimlerimiz takip ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da yakın takibinde. Biz de parti olarak yakın takip ediyoruz." dedi.

"Dışişleri Bakanlığımızın açıklaması vatandaşlarımızın güvenliği için"

Dışişleri Bakanlığınca bir uyarı mesajı yayımlandığı hatırlatılarak, geri dönmek isteyen vatandaşlara yönelik nasıl bir süreç izleneceğine ilişkin soru üzerine Çelik, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanlığımızın açıklaması, vatandaşlarımızın güvenliği içindir. Herhangi bir şekilde şu ana kadar, zor durumda kalmış bir vatandaş bilgisi ulaştığı takdirde derhal kendisinin Türkiye'ye getirilmesi için gerekli girişimde bulunur. Bütün birimlerimiz, vatandaşlarımızın bulunduğu bölgeleri de bilmektedirler. Bu sebeple de her türlü hazırlığımız vardır bu tip durumlar için. Tabii ki arzumuz bu şiddetin bir an evvel durmasıdır. Onun dışında bir şekilde çatışma bölgelerinde olan vatandaşlarımızın oradan çıkarılması için de hazırlıklarımız var. Ayrıca bu şekilde bir sıkıntı içerisinde olan vatandaşlarımız büyükelçiliğimize ulaşarak derhal kendilerine ulaşılmasını sağlayabilir."

Çelik, Türkiye'den tahliye süreçleri konusunda destek isteyen ülkeler bulunup bulunmadığına ilişkin soruya ilişkin de şu anda olgunlaşmış bir sürecin olmadığını söyledi. Çelik, "Herhangi bir çatışma bölgesi ya da herhangi bir insani kriz olduğunda, bizden yardım istendiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, insani diplomasi yürüten bir devlet olarak da bütün imkanlarıyla bu şekilde ilgilenmektedir konularla. Süreci takip ediyoruz, somutlaştıkça bilgi veririz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gelecek günlerde bir telefon görüşmesi olup olmayacağına ilişkin soruya Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın telefon ya da temas trafiği ile ilgili şu aşamada bir şey söyleyemem. Bu değerlendirmeler tabii ki devam etmektedir ama şunu bilmenizi isterim ki Sayın Cumhurbaşkanı'mız bugün kongre konuşmasında da söyledi, taraflara itidal tavsiye ettiğini ve şiddetin tırmandırılmaması gerektiğini. Bu yöndeki diplomasi iradesi zaten Cumhurbaşkanı'mızın çok açık ve nettir, devletimizin bütün birimleri, bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmektedir" yanıtını verdi.