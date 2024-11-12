Prof. Dr. Vahit Kirişci, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından Kahramanmaraş Havalimanı yakınında kurulacak olan 4.580 dekarlık yerleşke hakkında detayları paylaştı.

Kirişci, Kahramanmaraş'ta yapılacak TUSAŞ yerleşkesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı üzere, Kahramankazan’dan sonra Türkiye'nin en büyük TUSAŞ alanı olacağını belirtti. Kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığı alanın imar çalışmalarının ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüleceği ifade edildi. Bu büyük yerleşkenin hem istihdam alanında hem de şehrin ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Yeni projeyle birlikte Kahramanmaraş, Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisinde önemli merkezlerden biri haline gelecek.

Editör: Yunus Firdevsoğlu