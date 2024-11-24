Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Nurhak ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan 50 yataklı Nurhak Devlet Hastanesi, hasta kabulü için gün sayıyor. Çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen ve 12 bin metrekare kapalı alana sahip olan hastanede, 2 ameliyathane, diş üniteleri ve diyaliz merkezi bulunuyor.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve beraberindeki heyetle hastane inşaatında incelemelerde bulundu. Kirişci, hastanenin kısa süre içinde hizmete açılacağını ve ilçeye uzun yıllar sağlık hizmeti sunacağını belirtti.

Kirişci, depremler sonrası barınma ve sağlık yatırımlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hızla devam ettiğini ifade ederek, merkezde 400 yataklı Acil Durum Hastanesi inşasının sürdüğünü, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin yatak kapasitesinin ise 600'e çıkarılacağını dile getirdi.

Sağlık yatırımlarının aksamadan devam ettiğini anlatan Kirişci, şöyle konuştu:

"Bu hastanemizle ilgili üzülerek ifade ediyorum ki bir Kahramanmaraş milletvekilimiz TBMM'de, Nurhak'ta hastanenin olmadığını söyledi. Biz ifadeye çok şaşırdık ve dilinin sürçtüğünü düşündük. Kent merkezindeki Acil Durum Hastanesi içinde fore kazıkları çakılıyor diye oraya da tabiri yerindeyse başka bir yalan uydurmuştu. Ama yalanın da bir ölçüsü olur. Biz AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri olarak bu ifadelerden gerçekten büyük bir hicap duyduk. Çünkü bu hastane önümüzdeki hafta hasta kabulüne başlayacak. Kendisi de gelip görebilir ve hastaneye görünebilir. Bu sağlık tesisi artık bitme aşamasına gelmiş ve hizmet verme noktasına ulaşmıştır."

Kirişci, 120 yataklı Türkoğlu Devlet Hastanesi ve 150 yataklı Afşin Devlet Hastanesi için de çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.