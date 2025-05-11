AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen program kapsamında, huzurevinde kalan yaşlı vatandaşlar ziyaret edilerek Anneler Günü kutlandı. Programa AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ve partililer katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette heyet üyeleri, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti, ellerini öptükleri büyüklerin hayır dualarını aldı. Program kapsamında huzurevi sakinlerine çiçek takdim edilerek Anneler Günü’nün manevi değeri bir kez daha vurgulandı.

AK Parti heyeti, gerçekleştirilen ziyaretlerin toplumsal vefa bilincinin güçlenmesine katkı sunduğunu belirterek, yaşlı bireylere yönelik bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. Heyet, büyüklerin tecrübeleriyle topluma yön verdiğini ifade ederek, her fırsatta hatırlanması ve değer verilmesi gerektiğini vurguladı.