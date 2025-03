Hane ziyaretleri ve iftar programlarıyla Ramazan-ı Şerif’i dolu dolu geçiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, kurduğu iftar sofralarıyla da birlik ve beraberlik ortamını güçlendirmeye devam ediyor.

Başkan Toptaş’ın son olarak AK Parti’nin Onikişubat ilçesinde görev yapan mahalle başkanlarını bir ara getirdiği iftar programına, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül ve Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Onur Gürbüz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Berna Demirkol, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Toptaş tüm masaları tek tek dolaşarak mahalle başkanlarının Ramazan-ı Şerif’ni tebrik etti.

Ezan-ı Şerif’in okunmasının ardından oruçlar dualar eşliğinde açıldı.

İftar sonrası Aksu Haber’e özel değerlendirmeler de bulunan Başkan Toptaş, mahalle başkanlarının teşkilat ve toplum üzerindeki önemine vurgu yaptı.

Mahalle başkanlarının sadece teşkilatın değil, aynı zamanda hizmetlerin sahaya en doğru şekilde yansımasını sağlayan gönül elçileri olduğunu ifade eden Başkan Toptaş, “Öncelikle, bu mübarek Ramazan akşamında soframızı bereketlendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim oruçlarımızı, dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin. Bugün burada sadece bir iftar sofrasında buluşmuş değiliz. Bizler, aynı davanın neferleri, aynı idealin yolcuları olarak bir aradayız. AK davamızın en önemli yapı taşlarından biri olan mahalle başkanlarımız, milletimizin sesi, toplumumuzun sinir uçlarına ulaşan en önemli temsilcileridir. Sizler, mahallelerinizde vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenen, onların taleplerini ve beklentilerini bizlere ileten gönül elçilerimizsiniz. Bugün Onikişubat’ta attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her projede, vatandaşlarımızın refahı için yaptığımız her çalışmada sizin emeğiniz, gayretiniz ve samimiyetiniz var. Kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımızın yanında olduğunuzu gösteriyor, teşkilatımızın gücüne güç katıyorsunuz. İşte bu yüzden, sizlerin desteği ve özverisi olmadan hiçbir başarı mümkün değildir” dedi.

“Onikişubat’ı yarınlara hazırlıyoruz”

Belediye olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Toptaş, Onikişubat’ı daha yaşanabilir ve modern bir ilçe haline getirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Ulaşım, altyapı, sosyal hizmetler, çevre düzenlemeleri, eğitim ve enerji projeleriyle ilçeyi geleceğe hazırladıklarını kaydeden Başkan Toptaş, mahalle başkanlarının sahadaki gözlem ve geri bildirimlerinin hizmetlerin şekillenmesinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Toptaş, “Onikişubat Belediyesi olarak bizler de gece gündüz demeden çalışıyor, ilçemizi daha yaşanabilir, daha modern ve daha güçlü bir hale getirmek için mücadele ediyoruz. Ulaşım, altyapı, sosyal hizmetler, çevre düzenlemeleri, eğitim ve enerji projelerimizle Onikişubat’ı yarınlara hazırlıyoruz. Bu çalışmalarımızda en büyük gücümüz sizlersiniz. Mahallelerinizde vatandaşlarımızla kurduğunuz samimi bağlar, bizim doğru hizmetleri üretmemizde en büyük yol göstericimizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, AK davamıza olan inancımızla ve sizlerin desteğiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. 2024 yerel seçimlerinde nasıl ki milletimizin teveccühüyle büyük bir sorumluluğu omuzlarımıza aldıysak, önümüzdeki süreçte de aynı azim ve gayretle çalışacağız. Bu birlik ve beraberliğimizin daim olması duasıyla, bir kez daha soframıza misafir olduğunuz için teşekkür ediyorum. Rabbim Ramazan’ınızı mübarek eylesin, sağlık ve huzur içinde bayrama erişmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül de AK Parti teşkilatları olarak sahada olduklarını ve farklı çalışmalarla gönüllere dokunduklarını kaydetti.

Başkan Gül, “Ramazan-ı Şerif ayında bugüne kadar sahada olmaya, gönüllere dokunmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ettik. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız saha çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyor. İl Başkanlığı olarak yaptığımız planlama çerçevesinde vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onikişubat Belediye Başkanımız da 31 Mart seçimlerinden bu yana bir yıl yakında dolacak, bu süreçte yapılan çalışmaları bizlere sundular. Onikişubat Belediyemiz de Büyükşehir Belediyemiz de yoğun bir gayret içerisinde 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa ve ihya çalışmalarına devam ediyor. Biz de teşkilat olarak yanlarındayız, çalışmalarını destekliyoruz. Onikişubat teşkilatımıza ve siz değerli mahalle başkanlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan ayının sağlıkla, afiyetle geçirip bayrama kavuşmamızı diliyorum” şeklinde konuştu.

İftar programı, toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.