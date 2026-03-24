Zam Dalgası Pompaya Yansıdı

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yukarı çekti.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 6,58 lira, benzinin litre fiyatına ise 93 kuruş zam yapıldı.

Motorin 80 Lira Sınırına Dayandı

Yapılan zamların ardından motorin fiyatları büyükşehirlerde rekor seviyelere ulaştı.

İstanbul: yaklaşık 77,6 TL

Ankara: yaklaşık 78,8 TL

İzmir: yaklaşık 79 TL

Doğu illerinde ise motorin fiyatı 80 liranın üzerine yaklaşarak dikkat çekti.

Benzin fiyatları da yükselişini sürdürerek büyükşehirlerde 63-64 lira bandına çıktı.

Zammın Nedeni Savaş Ve Petrol Fiyatları

ABD, İran ve İsrail arasında yaşanan gerilim, Brent petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Enerji altyapılarına yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılarken bu artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Eşel Mobil Sistemi Devrede

Benzin fiyatlarındaki artışın bir kısmı eşel mobil sistemi kapsamında ÖTV’den karşılandı.

Ancak motorinde ÖTV sınırı dolduğu için zamların tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

Bu Kez İndirim Beklentisi

Zamların ardından piyasada yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sektör kaynaklarına göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere:

Motorinde yaklaşık 3,70 lira

Benzinde yaklaşık 2,20 lira

indirimin gündemde olduğu ifade edildi.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor

Türkiye’de akaryakıt fiyatları; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek hesaplanıyor.

Bu süreçte Akdeniz piyasasında açıklanan ürün fiyatları ile döviz kuru belirleyici rol oynuyor.